Calciomercato Roma, per la difesa piace Ostigard

Il calciomercato della Roma è ancora in standby: il nuovo DS Tony D'Amico è pienamente operativo da pochi giorni e prima di poter accelerare con le entrate sono tante le questioni da risolvere. Tre su tutte: plusvalenze, rinnovi e Greenwood. Ciò nonostante, però, si guarda anche agli altri reparti, con Gasperini che non solo ha chiesto di blindare il pacchetto difensivo formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso, ma anche di rinforzarlo.

A tal proposito, come riportato da "Il Messaggero", il nome che circola per la difesa è quello di Leo Ostigard. Ex Napoli, ora al Genoa di De Rossi, il centrale norvegese è impegnato al Mondiale ma è un profilo interessante per la difesa giallorossa. Già un gol contro l’Iraq all’esordio che si aggiunge ai cinque realizzati in campionato con la maglia del Grifone. Classe 1999 e contratto in scadenza nel 2030, ma un suo eventuale arrivo non è legato alla partenza di Ndicka.