Calciomercato Roma, dalla Spagna spunta anche l’Espanyol per Angeliño

Il futuro di Angeliño potrebbe essere ancora in Spagna. Dopo gli interessamenti di Betis Siviglia e Deportivo La Coruña emersi negli ultimi giorni, si aggiunge ora anche quello dell’Espanyol. Secondo quanto riportato da TransferFeed, il club catalano avrebbe inserito il terzino della Roma nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma l’interesse conferma come il profilo dello spagnolo continui ad attirare l’attenzione di diversi club della Liga. Nonostante i sondaggi dalla Spagna, la priorità di Angeliño resta quella di iniziare il ritiro con la Roma e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di convincere il nuovo allenatore e giocarsi le proprie chance in giallorosso.

(Transferfeed.com)