Toto Ds: sale la candidatura di Sogliano. Ottimo il rapporto con Gasperini

Con Manna destinato a restare al Napoli, e con D'Amico sempre più insidiato dal Milan, salgono le quotazioni di Sean Sogliano come nuovo direttore sportivo della Roma. Secondo quanto appreso dall'emittente radiofonica, L’attuale dirigente dell’Hellas Verona non ha ancora rinnovato con il club veneto e la sua candidatura si fa sempre più forte. È molto buono, inoltre, il rapporto con Gian Piero Gasperini, con i due che si sono sfiorato ai tempi di Palermo per poi lavorare insieme a Genova.

(retesport.it)