Calciomercato Roma: occhi su Angori del Pisa. Tanta la concorrenza dalla Serie A

Uno dei nomi attenzionati da tempo dalla Roma per la fascia è quello di Samuele Angori, classe 2003 del Pisa. Gi Negli ultimi mesi si erano già registrati interessamenti concreti da parte dei giallorossi, che lo considerano uno dei migliori prospetti nel ruolo. La concorrenza però non manca: secondo fonti vicine all’entourage del giocatore anche Bologna, Parma, Cagliari, Sassuolo e Fiorentina stanno monitorando il giocatore in vista della prossima stagione. Ha una valutazione di circa 6 milioni.

(sestaporta.news)