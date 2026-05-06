Calciomercato Roma: la Juventus resta sulle tracce di Pisilli

Niccolò Pisilli si è ormai preso il centrocampo giallorosso, ma il suo futuro a gennaio poteva essere lontano dalla Roma, con Juventus e squadre di bassa Serie A fortemente interessate. La partenza di EL Aynaoui per la Coppa d'Africa ha di fatto bloccato la sua partenza ma il centrocampista continua a piacere a molti. Come riporta Eleonora Trotta, infatti, la Juventus, anche per la prossima sessione, resta sulle tracce del numero 63 romanista.

#Pisilli era stato cercato anche dalla #Juve lo scorso gennaio. Le ultime sul centrocampista giallorosso, molto apprezzato anche all’estero ?https://t.co/fIFOorUmHR — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 6, 2026



