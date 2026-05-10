Calciomercato Roma: il Boca offre meno di un milione a stagione a Dybala. La Joya spera nel rinnovo con i giallorossi

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, il Boca Juniors avrebbe mosso i primi passi per provare a riportare l’argentino in patria, ma l’offerta economica sarebbe al momento decisamente distante dagli standard attuali del giocatore: meno di un milione di euro. Una cifra che rende, almeno per ora, l’operazione estremamente complicata. Dybala continua dunque a guardarsi intorno, con le offerte dalla Turchia che probabilmente sarebbero più vicine alla sua richiesta, l'argentino però continuerebbe a guardare con attenzione alla situazione in casa Roma, con la speranza di poter discutere un eventuale rinnovo. Tuttavia, sempre secondo quanto riferito, il prolungamento dell’attaccante non rappresenterebbe una priorità per il club giallorosso in questa fase.

#Dybala, l’offerta del #Boca non arriva a 1 milione di euro. L’argentino spera ancora nel rinnovo, ma per la Roma non è una priorità



Qui: https://t.co/KG7zrixI8n — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 10, 2026



