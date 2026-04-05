Pellegrini, primo contatto per il rinnovo: il giocatore prende tempo

La Roma muove i primi passi sul fronte rinnovi. Come riportato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Manà Manà Sport, tra il club giallorosso e Lorenzo Pellegrini c’è già stato un primo dialogo esplorativo per prolungare il contratto. Si tratta, al momento, di una fase iniziale della trattativa, con la società che avrebbe presentato una prima proposta, ancora non ufficiale, che si aggira intorno ai due milioni di euro. Un’offerta che rappresenta un punto di partenza, più che una cifra definitiva su cui costruire l’accordo. Da partente certo a pedina fondamentale per Gasp, adesso il suo futuro in giallorosso sembra più probabile, ed il numero 7 non ha chiuso la porta a questa prima offerta. La risposta, però, non è ancora arrivata, l’entourage si è preso del tempo per valutare la proposta e riflettere sul futuro. Una posizione attendista che lascia aperti diversi scenari. Queste le parole di De Santis: "Una prima chiacchierata per il rinnovo c’è stata. La prima offerta, non ufficiale, è intorno ai due milioni. Non è arrivato un sì ma neanche un no: il giocatore si è preso del tempo e le parti si aggiorneranno. Non so se arriverà un’altra offerta della Roma ma questo è anche il gioco delle parti e difficilmente la prima offerta è quella giusta".

(Manà Manà Sport)