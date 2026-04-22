Calciomercato Roma: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar

In vista della prossima stagione la Roma vuole rinforzarsi sulla fascia destra visto il possibile addio a zero di Celik. I giallorossi hanno fatto un sondaggio per Yukhym Konoplya, terzino destro classe '99 dello Shakhtar Donetsk, avviando i primi contatti esplorativi. Il contratto del giocatore scade a settembre 2026 e potrebbe liberarsi a parametro zero. La concorrenza però non manca: su di lui il Sassuolo, che ha messo sul piatto 1 milione di euro, offerta però rifiutata dallo Shakhtar, e il Valencia.

(transferfeed.com)