Calciomercato Roma, riflettori su Osorio del Midtjylland

I giallorossi continuano a monitorare il mercato internazionale, nelle scorse ore, il portale danese Ekstra Bladet , ha riportato che uno scout della Roma fosse presente ieri, sabato 4 aprile, alla partita di Danish Superliga tra il Midtjylland e il Sønderjyske. Nel mirino, in particolare, sembrerebbe esserci Darío Osorio, ala destra di piede sinistro, uno dei profili più interessanti della formazione danese. La presenza di uno scout allo stadio conferma l’interesse concreto della squadra di Gasperini, impegnata a individuare talenti su cui poter investire.