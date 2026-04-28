Calciomercato Roma, dalla Spagna: per la difesa piace il giovane Valdepenas del Real Madrid

La Roma guarda il futuro e mette nel mirino un giovane difensore spagnolo. I giallorossi, infatti, sono sulle tracce di Victor Valdepenas, difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, considerato uno dei migliori prospetti della cantera blanca. Al momento si tratta di un’idea ancora in fase iniziale per la Roma, che sta monitorando con attenzione l’evoluzione del giocatore. La concorrenza, però, non manca: su di lui anche club di primo livello come Eintracht Francoforte, Arsenal e Milan.

(as.com)