Lookman all'Atletico Madrid. Sulemana non lascia l'Atalanta

Si chiude uno dei grandi tormentoni di mercato: Ademola Lookman lascia l'Atalanta e la Serie A e si trasferisce all'Atletico Madrid. Il nigeriano, accostato anche alla Roma nelle scorse settimane, si trasferirà in Spagna per 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La trattativa ha subito un'accelerata importante dopo la chiusura di ogni discorso con il Fenerbahce, che non ha trovato l'accordo con la società orobica.

Una cessione quella di Lookman che blocca altri addii in casa Atalanta: si chiude dunque la pista che avrebbe potuto portare Kamaldeen Sulemana lontano da Bergamo, con Roma e Napoli molto interessate all'esterno della Dea.

??⚪️ Ademola Lookman to Atlético Madrid, here we go! The agreement is in place on every detail.



€35m fixed fee, €5m add-ons to Atalanta and long term deal agreed by Lookman after decision last night.



Atlético, planning now for travel and medical next for the Nigerian. ?? pic.twitter.com/soAS1eVVJZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026



