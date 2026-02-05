Fiorentina, Paratici e il futuro di Fortini: “La società ne avrà cura”

Nella sua prima conferenza stampa ufficiale da direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici ha affrontato diversi temi legati alla difficile situazione viola. Tra le diverse questioni trattate si è soffermato anche sul futuro di uno dei profili più discussi in questo mercato, anche dalla sponda giallorossa, Niccolò Fortini

Paratici, parlando del rinnovo del giovane difensore italiano e di quello di Dodò, ha infatti sottolineato "La società prenderà in considerazione questi rinnovi. Sono due ragazzi attenzionati a molti, ne avremo cura"