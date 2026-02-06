Clicky

Calciomercato Roma, fatta per Vasquez al Besiktas: accordo in prestito con diritto di riscatto

06/02/2026 alle 11:07.
trigoria-vasquez-3

Dopo soli 6 mesi, Devis Vasquez, scavalcato nelle gerarchie da Gollini come vice Svilar, è pronto a lasciare la Roma. Come scrive il giornalista di tmw Marco Conterio, il portiere è vicino al Besiktas, con il mercato turco ancora aperto. Accordo in prestito con diritto di riscatto.


Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: tutto fatto per il passaggio di Devis Vasquez al Besiktas.