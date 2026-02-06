Calciomercato Roma, fatta per Vasquez al Besiktas: accordo in prestito con diritto di riscatto

Dopo soli 6 mesi, Devis Vasquez, scavalcato nelle gerarchie da Gollini come vice Svilar, è pronto a lasciare la Roma. Come scrive il giornalista di tmw Marco Conterio, il portiere è vicino al Besiktas, con il mercato turco ancora aperto. Accordo in prestito con diritto di riscatto.
⚪️⚫️?? ?Il #Besiktas continua a guardare in Italia. Vicino in prestito con opzione il portiere della #Roma, Devis Vasquez
Il portiere pronto a salutare l'Italia e volare in Turchia ? pic.twitter.com/hkOxIrC40U
— Marco Conterio (@marcoconterio) February 6, 2026
Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio: tutto fatto per il passaggio di Devis Vasquez al Besiktas.
.@OfficialASRoma, è fatta per il passaggio di Devis Vasquez al @Besiktas. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 6, 2026