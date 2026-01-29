Calciomercato Roma: Schjelderup verso la permanenza al Benfica

Tra i nomi individuati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c'è anche quello di Andreas Schjelderup, grande protagonista della vittoria del Benfica contro il Real Madrid con una doppietta. Come scrive Gianluca Di Marzio, il norvegese classe 2004 rimarrà alla corte di Mourinho, con i portoghesi che hanno intenzione di proporre un rinnovo all'esterno.
Schjelderup rimane al @SLBenfica dopo la doppietta contro il Real Madrid: i portoghesi hanno intenzione di proporre un rinnovo all'esterno. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 29, 2026