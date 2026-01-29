Clicky

Calciomercato Roma: Schjelderup verso la permanenza al Benfica

29/01/2026 alle 11:21.
andreas-schjelderup

Tra i nomi individuati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c'è anche quello di Andreas Schjelderup, grande protagonista della vittoria del Benfica contro il Real Madrid con una doppietta. Come scrive Gianluca Di Marzio, il norvegese classe 2004 rimarrà alla corte di Mourinho, con i portoghesi che hanno intenzione di proporre un rinnovo all'esterno.