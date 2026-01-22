Calciomercato Roma: primi contatti per Carrasco. L'Al Shabaab per il momento non apre alla cessione

Continua la ricerca della Roma di un'esterno offensivo. Come scrive Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avviato i primi contatti per il prestito di Ferreira Carrasco. L'accordo dipende dall'Al Shabaab, che non ha ancora aperto le porte a un'uscita del belga a gennaio. La Roma resta in attesa. Anche il Napoli ha chiesto informazioni settimane fa.

??? EXCL: AS Roma make initial approach over loan deal to sign Yannick Ferreira Carrasco.



Deal depends on Al Shabab, not opening doors to a January exit yet for Belgian winger.



Roma, keen and waiting. Napoli also called to be informed weeks ago.



