Calciomercato Roma: primi contatti per Carrasco. L'Al Shabaab per il momento non apre alla cessione

22/01/2026 alle 07:35.
ferreira-carrasco

Continua la ricerca della Roma di un'esterno offensivo. Come scrive Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avviato i primi contatti per il prestito di Ferreira Carrasco. L'accordo dipende dall'Al Shabaab, che non ha ancora aperto le porte a un'uscita del belga a gennaio. La Roma resta in attesa. Anche il Napoli ha chiesto informazioni settimane fa.