Calciomercato Roma: Leeds, Sunderland e West Ham su Dovbyk. Può partire anche in prestito

Sembra sempre più lontano da Roma il futuro di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal portale britannico, il club giallorosso sarebbe aperto anche alla possibilità di cedere l'attaccante ucraino in prestito, una formula che permetterebbe ai club interessati di puntare su un’operazione a basso rischio ma con un potenziale rendimento elevato. Nell’ultima settimana l’entourage del giocatore e alcuni intermediari si sono mossi per sondare il mercato europeo, soprattutto in Premier. Tra le società contattate Leeds, Sunderland e West Ham.

(teamtalk.co)