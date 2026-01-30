Calciomercato Roma: incontro tra gli agenti di Celik e la Juventus. Possibile accordo fino al 2029 più opzione

Si fa sempre più complicato il rinnovo di Zeki Celik con la Roma, il cui contratto con i giallorossi scadrà a giugno. Come scrive Nicolò Schira, c'è già stato un incontro tra gli agenti del difensore turco e la Juventus, che vorrebbe prenderlo a parametro zero. Possibile accordo fino al 2029 più opzione fino al 2030.
? Excl. - There has already been a meeting between Zeki #Celik’s agents and #Juventus to discuss a possible agreement for a contract until 2029 with the option for 2030. #Juve are interested in the turkish right back as a free agent as an exclusive revealed last week. #transfers https://t.co/uxsrR4kx7N
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2026