Calciomercato Roma: incontro tra gli agenti di Celik e la Juventus. Possibile accordo fino al 2029 più opzione

30/01/2026 alle 00:04.
Si fa sempre più complicato il rinnovo di Zeki Celik con la Roma, il cui contratto con i giallorossi scadrà a giugno. Come scrive Nicolò Schira, c'è già stato un incontro tra gli agenti del difensore turco e la Juventus, che vorrebbe prenderlo a parametro zero. Possibile accordo fino al 2029 più opzione fino al 2030.