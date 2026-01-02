Calciomercato Roma, il Genoa ha chiesto in prestito Dovbyk: no dei giallorossi. Sul giocatore anche il Como

Anche il Genoa ha provato ad inserirsi per Artem Dovbyk. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano, i rossoblu hanno chiesto in prestito il centravanti ucraino, sfruttando la fiducia che De Rossi ripone nel giocatore. No della Roma, che avrebbe dovuto partecipare ad una parte sostanziale dell'ingaggio.

(gasport)

Non mancano però altri estimatori di Dovbyk in Serie A. Secondo quanto srive il Messaggero, infatti, anche il Como avrebbe messo gli occhi su di lui, anche se la trattativa resta complicata. Nonostante a Trigoria, dopo aver chiesto una quarantina di milioni per tutta la scorsa estate, ora si accontenterebbe più o meno della metà (22).

(Il Messaggero)