Clicky

Calciomercato, l'Aston Villa pensa al dopo Malen: c'è l'apertura di Abraham

15/01/2026 alle 12:32.
abraham-besiktas-3

Una volta ufficializzato il passaggio di Malen alla Roma, l'Aston Villa è pronta a sostituire l'olandese. Come scrive Fabrizio Romano il primo nome è quello di Tammy Abraham: l'ex giallorosso ha aperto le porte al trasferimento e l'accordo con i Villains non rappresenta un problema. Nessuna trattativa ancora tra i due club.