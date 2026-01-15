Calciomercato, l'Aston Villa pensa al dopo Malen: c'è l'apertura di Abraham

Una volta ufficializzato il passaggio di Malen alla Roma, l'Aston Villa è pronta a sostituire l'olandese. Come scrive Fabrizio Romano il primo nome è quello di Tammy Abraham: l'ex giallorosso ha aperto le porte al trasferimento e l'accordo con i Villains non rappresenta un problema. Nessuna trattativa ancora tra i due club.

??? Tammy Abraham has opened doors to Aston Villa move as personal terms are not an issue.



Villa, working on new striker after Malen left to join AS Roma — no agreement or deal done yet with Besiktas. pic.twitter.com/e8c0iZR8if — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026



