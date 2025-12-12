Clicky

Calciomercato Roma, Zirkzee ha chiesto la cessione: si attende un segnale dallo United

12/12/2025 alle 10:46.
joshua-zirkzee-manchester-united

Continua ad essere Joshua Zirkzee il grande obiettivo per l'attacco della Roma. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'olandese ha chiesto da tempo la cessione al Manchester United: il giocatore è in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. Il costo fissato resta sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto.