Calciomercato Roma, Zirkzee ha chiesto la cessione: si attende un segnale dallo United

Continua ad essere Joshua Zirkzee il grande obiettivo per l'attacco della Roma. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'olandese ha chiesto da tempo la cessione al Manchester United: il giocatore è in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. Il costo fissato resta sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto.
