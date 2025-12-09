Calciomercato Roma, al via la trattativa per Zirkzee: proposto un prestito con diritto di riscatto. Lo United vuole monetizzare

È Joshua Zirkzee il grande obiettivo di mercato della Roma per rinforzare l'attacco. Come riporta l'emittente satellitare, il club giallorosso ha avviato ufficialmente le trattative con lo United per riportare in Serie A l'ex Bologna. Proposto un prestito con diritto di riscatto legato a determinati obiettivi. La proposta è stata però respinta dal club inglese, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Gasperini, dal canto suo, vorrebbe il giocatore già nei primi giorni di gennaio.

(Sky Sport)