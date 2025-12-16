Calciomercato Roma: si pensa ad uno scambio Beto-Dovbyk

La Roma prosegue nella ricerca dell'attaccante in vista del mercato di gennaio. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, il club giallorosso non segue solo Joshua Zirkzee. La Roma, infatti, è sulle tracce di Beto dell'Everton, in scadenza nel 2027, e sta riflettendo su uno scambio con Artem Dovbyk. Difficilmente sarà uno scambio secco, visto il diverso valore di mercato dei due giocatori e per il fatto che il contratto dell'attaccante giallorosso scade nel 2029. Da capire anche la volontà del centravanti ucraino.





