Calciomercato Roma, si monitora Giovane del Verona. Agli scaligeri piace sempre Baldanzi (VIDEO)

Prosegue l'interesse della Roma per Giovane dell'Hellas Verona. Come riporta Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, il club giallorosso starebbe pensando al brasiliano già per gennaio, anche se le prime scelte restano Zirkzee e Raspadori. Da monitorare in tal senso anche la situazione legata a Baldanzi, che piace sempre al Verona. Su Giovane, inoltre, resta l'interesse di Inter e Napoli (per giugno), oltre a quello dell'Atalanta, che ci starebbe pensando in vista del mercato di riparazione.





