Clicky

Calciomercato Roma, si accelera per Raspadori: nelle prossime ore previsto un contatto diretto con l'Atletico

31/12/2025 alle 15:52.
giacomo-raspadori-4

La Roma continua a lavorare per Giacomo Raspadori. Come riporta Matteo Moretto, sono previsti nelle prossime ore nuovi contatti diretti con l'Atlético Madrid. Al momento c'è ancora distanza tra i due club, con i colchoneros che non vorrebbero perdere quanto investito per Raspadori in estate e non vorrebbero farlo partire per meno di 20-22 milioni. Da capire la formula: gli spagnoli vogliono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo.



Conferme arrivano anche da Filippo Biafora. Gli spagnoli continuano a non aprire ad un prestito con diritto di riscatto, colloqui in corso per trovare un punto di intesa sull'obbligo condizionato, formula che può accontentare tutti.