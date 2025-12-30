Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: lo United pensa a Konè per l'estate

Manu Konè è stato tra i grandi protagonisti della vittoria contro il Genoa, con il francese sempre più centrale nel progetto di Gasperini. Da decifrare, però, il suo futuro. Come scrivono dall'Inghilterra, infatti, il Manchester United ha messo gli occhi su di lui in vista del prossimo mercato estivo. La Roma si aspetta un'offerta intorno ai 60–65 milioni di euro. Per ora non ci sono stati contatti intensi tra i due club. I giallorossi puntano ad incassare cifre importanti grazie al contratto del giocatore che scade nel 2029, mentre Konè sarebbe entusiasta di una possibile avventura in Premier League.

(caughtoffside.com)