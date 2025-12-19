Calciomercato Roma, dalla Germania: Arevalo verso lo Stoccarda

Sta per sfumare uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come scrivono dalla Germania, infatti, Jeremy Arevalo, attaccante del Racing Santander, è vicino allo Stoccarda. Il classe 2005 ha una clausola rescissoria di 7 milioni di sterline, a cui verrà aggiunto un bonus alla firma. Su di lui, oltre ai giallorossi, anche Francoforte, Udinese e squadre spagnole.

⚪️? EXCL | VfB Stuttgart are exploring a deal to sign Jeremy #Arevalo in January. Talks have started.



The 20 y/o talented striker has a €7m release clause, and in addition a high signing fee is being demanded.



Frankfurt, AS Roma, Udinese and Spanish sides are also in the… pic.twitter.com/2a33uC9vra — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 6, 2025



