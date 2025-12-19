Clicky

Calciomercato Roma, dalla Germania: Arevalo verso lo Stoccarda

19/12/2025 alle 12:38.
arevalo-jeremy-racing-1-4_3

Sta per sfumare uno degli obiettivi di mercato della Roma. Come scrivono dalla Germania, infatti, Jeremy Arevalo, attaccante del Racing Santander, è vicino allo Stoccarda. Il classe 2005 ha una clausola rescissoria di 7 milioni di sterline, a cui verrà aggiunto un bonus alla firma. Su di lui, oltre ai giallorossi, anche Francoforte, Udinese e squadre spagnole.