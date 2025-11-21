La Roma non molla Luis Henrique: per l'Inter è incedibile

La fiducia riposta in estate dall'Inter negli investimenti che sono stati effettuati è rimasta invariata, nonostante un rendimento che non ha dato piena soddisfazione. Sia per Andy Diouf che per Luis Henrique, infatti, non risulta che i nerazzurri abbiano mai preso in considerazione la possibilità di una partenza anticipata già nel prossimo mercato di gennaio.

Come riportato da Gianluca Longari su Sportitalia, tra i club che più da vicino stanno seguendo l'evoluzione legata all'esterno brasiliano c'è la Roma, che si sarebbe anche fatta avanti sia con l'entourage dell'ex Marsiglia sia con la stessa società meneghina. I giallorossi, infatti, sono convinti che Luis Henrique possa avere successo anche in Serie A.

La stessa valutazione che, però, ha fatto anche l'Inter: il brasiliano non è in vendita, Chivu vuole lavorare su di lui e i nerazzurri continuano a crederci. Almeno per il momento Luis Henrique non è in uscita.