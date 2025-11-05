Calciomercato Roma, si lavora per Jeremy Arevalo: ha una clausola da 7 milioni. Il club ha invitato nella Capitale la famiglia del giocatore

Vuole rinforzare il reparto offensivo la Roma, anche con colpi di prospettiva. Prosegue infatti l'interessamento per Jeremy Arevalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander. Come scrive Matteo Moretto, il club giallorosso ha anche invitato nella Capitale la famiglia del giocatore. Il giovane spagnolo è molto stimato dalla Roma ma ha estimatori anche in Bundesliga. Ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro.

La Roma ha invitado a la Capital italiana a la familia de Jeremy Arévalo, joven delantero del Racing que tiene una cláusula de 7 millones de euros. Arévalo gusta mucho al club italiano, pero también tiene admiradores en Bundesliga. Situación que hay que seguir con atención. https://t.co/chd0w3Lhgp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 5, 2025