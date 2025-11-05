Calciomercato Roma, si lavora per Jeremy Arevalo: ha una clausola da 7 milioni. Il club ha invitato nella Capitale la famiglia del giocatore

05/11/2025 alle 09:21.
arevalo-jeremy-racing-1-4_3

Vuole rinforzare il reparto offensivo la Roma, anche con colpi di prospettiva. Prosegue infatti l'interessamento per Jeremy Arevalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander. Come scrive Matteo Moretto, il club giallorosso ha anche invitato nella Capitale la famiglia del giocatore. Il giovane spagnolo è molto stimato dalla Roma ma ha estimatori anche in Bundesliga. Ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro.