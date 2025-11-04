Calciomercato Roma: per l'attacco piace anche Giovane del Verona

04/11/2025 alle 07:51.
goal-blank-web-facebook-90-jpg

Nome nuovo per l'attacco della Roma, alla ricerca di rinforzi per sbloccare la sterilità offensiva della squadra di Gasperini. Come scrive Nicolo Shira, i giallorossi seguono anche Giovane, attaccante classe 2003 dell'Hellas Verona autore di un ottimo avvio di campionato dove ha messo a segno 1 gol e 3 assist. Su di lui ci sonoo anche Inter, Atalanta e Milan.