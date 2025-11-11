Calciomercato Roma, dall'Argentina: Dybala non pensa ad un trasferimento al Boca (VIDEO)

Avevano fatto discutere le parole di Daniel Paredes, papà di Leandro, secondo il quale l'intenzione di Dybala fosse quella di trasferirsi al Boca Juniors. Come riporta il giornalista argentino Cesar Merlo, però, la Joya non sta pensando ad un trasferimento al Boca, neanche a giugno, dato che il prossimo marzo diventerà padre per la prima volta e vorrebbe che il primo genito nascesse in Europa. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno e i dialoghi di rinnovo si sono fermati dopo l'infortunio. Non mancano estimatori europei.

