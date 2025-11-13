Calciomercato Roma, Aragon (ds Racing): "Arevalo? C'è una clausola da 7 milioni ma vale di più, stiamo cercando di ottenere un altro accordo"

Tra i nomi attenzionati dalla Roma per l'attacco c'è quello di Jeremy Arevalo, che sta facendo molto bene con il Racing nella serie B spagnola e ha una clausola rescissoria molto bassa, da 7 milioni. Il ds del club di Santander, Chema Aragon, ha parlato della situazione del giocatore "C'è una clausola. Lo abbiamo detto più volte nel precampionata non siamo una squadra che sta pensando di indebolirsi ora, anzi. Non vogliamo che i giocatori più importanti della squadra se ne vadano. Clausola da 7 milioni? Più o meno quella cifra, ma è vero che ora vale più di 7 milioni di euro. Quello che stiamo facendo è cercare, non solo con Jeremy, ma anche con altri giocatori, di negoziare i contratti e cercare di ottenere le migliori condizioni possibili per il bene del club. Potremmo incontrare resistenze da parte dei giocatori, il che è comprensibile. Stiamo cercando di ottenere il miglior accordo possibile da Jeremy, consapevoli che è una situazione che potrebbe sfuggire di mano dal punto di vista sportivo perché sta attirando molta attenzione. In generale, sia i grandi club che le agenzie stanno tenendo d'occhio questo giocatore perché capiscono che a 20 anni ha un potenziale significativo. Partenza già a gennaio? Possibile. La clausola rescissoria è quella che è, se il giocatore arriva e paga l'importo della clausola, non abbiamo obiezioni. In altre parole, la paga e se ne va".

(cadenaser.com)