Calciomercato Roma: ancora nessuna decisione da parte dello United su Zirkzee. Il giocatore preferirebbe tornare in Serie A

Continua la ricerca di un attaccante da parte della Roma. Il profilo che metterebbe tutti d'accordo è quello di Zirkzee. Come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, però, lo United non ha ancora preso una decisione sul futuro dell'ex Bologna. Il giocatore ha tante proposte ma preferirebbe tornare in Serie A. La Roma è ancora alle valutazioni iniziali.