Calciomercato Roma, Amorim (all. Man. United): "Zirkzee? Non so cosa accadrà, a gennaio tutto può succedere"

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Everton toccando anche il tema mercato. Sono tanti i giocatori in uscita, tra cui Zirkzee, che piace tanto alla Roma per gennaio. Queste le sue parole: "La prima cosa è che il club viene prima di tutto, quindi dobbiamo pensare al club e alla squadra, e poi tutto può succedere. Ero un calciatore, capisco tutto e voglio aiutare i miei giocatori in ogni situazione, quindi non so cosa succederà. Voglio che i miei giocatori siano felici. Capisco la frustrazione di alcuni giocatori, visto che la Coppa del Mondo è lì, e so cosa significa giocare il Mondiale ma il Manchester United viene prima di tutto. Quindi se posso aiutare il club e i giocatori, sarò felice, altrimenti devo pensare alla squadra".