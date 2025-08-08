Pep Guardiola ha diramato l'elenco dei convocati per l'amichevole che il Manchester City giocherà domani al "Renzo Barbera" contro il Palermo. Tra i giocatori scelti dal tecnico dei Citizens, non figura il nome di Claudio Echeverri. Il giovane argentino classe 2006 è uno dei nomi accostati alla Roma negli ultimi giorni per il reparto offensivo, anche se la pista sembra essere sfumata visto il muro degli inglesi nella trattativa con i giallorossi.
Manchester City, Echeverri non convocato per l'amichevole con il Palermo
08/08/2025 alle 17:45.