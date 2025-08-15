Calciomercato Roma, Kumbulla va al Mallorca: prestito con diritto ad 8 milioni di euro

Roma molto attiva sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno infatti raggiunto l'accordo con il Mallorca per la cessione di Marash Kumbulla. Trattativa chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Il difensore partirà in queste ore in direzione Spagna per svolgere le visite mediche.

 