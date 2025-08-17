Calciomercato Roma: fatta per il passaggio di Reale alla Juve Stabia

Roma attiva sul mercato sia per quanto riguarda le entrate che sul fronte uscite. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Filippo Reale è pronto a lasciare i giallorossi. Il futuro del giovane difensore centrale classe 2006, impiegato da Gasperini anche nelle prime amichevoli estive, sarà infatti alla Juve Stabia. La trattativa tra i due club può considerarsi chiusa, con il tecnico giallorosso che ha dato il via libera alla cessione del ragazzo.