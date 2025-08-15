LIVE - Calciomercato Roma, Koné resta in giallorosso: Friedkin decisivi, comunicato formalmente il 'no' all'Inter

15/08/2025 alle 20:07.
kone-milan-roma

Sono ore davvero caldissime per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita della Roma e una delle principali trattative vede come protagonista Manu Koné, il quale è nel mirino dell'Inter. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'affare.

LIVE

19:51 - Come riportato da Fabrizio Romano, l'intervento dei Friedkin è stato decisivo e la proprietà ha scelto di tenere Koné. I proprietari del club giallorosso hanno comunicato formalmente all'Inter la decisione di respingere la proposta. Inoltre il centrocampista francese è considerato da Gasperini un giocatore chiave per il nuovo progetto tecnico.

19:49 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che l'eventuale cessione di Koné sia stata accostata all'investimento riguardante i due esterni offensivi. Inoltre la reazione dei tifosi della Roma sui social ha fatto la differenza. Il club giallorosso si era mosso a prescindere per il doppio acquisto in attacco e nel pomeriggio la proprietà ha comunicato al direttore sportivo Massara di interrompere qualsiasi collegamento con l'Inter

19:45 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Manu Koné alla Roma. Come riportato da Sky Sport, è fumata nera nella trattativa tra i giallorossi e l'Inter per il passaggio del francese in nerazzurro. Non ci sono infatti le condizioni per chiudere la trattativa tra le due squadre. La mancata cessione del centrocampista all'Inter non riguarda comunque le trattative per Sancho e Bailey: i giallorossi proveranno infatti in queste ore a chiudere il doppio colpo per l'attacco.

19:30 - Come svelato da Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, l'Inter si è semplicemente informata su Koné ma non ha presentato alcuna offerta. Inoltre al momento la Roma non è disposta a cederlo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan.zazzaroni)