LIVE - Calciomercato Roma, Koné resta in giallorosso: Friedkin decisivi, comunicato formalmente il 'no' all'Inter

Sono ore davvero caldissime per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita della Roma e una delle principali trattative vede come protagonista Manu Koné, il quale è nel mirino dell'Inter. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'affare.

LIVE

19:51 - Come riportato da Fabrizio Romano, l'intervento dei Friedkin è stato decisivo e la proprietà ha scelto di tenere Koné. I proprietari del club giallorosso hanno comunicato formalmente all'Inter la decisione di respingere la proposta. Inoltre il centrocampista francese è considerato da Gasperini un giocatore chiave per il nuovo progetto tecnico.

?⚠️ AS Roma owners Friedkin family want to keep Manu Koné after official approach made by Inter on Thursday. Gasperini told the club he considers Koné as key player for his project. Inter approach has been rejected. ❌ pic.twitter.com/uZOYUNtV4J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

??? AS Roma informed Inter also with formal club to club communication about decision to reject approach for Manu Koné. Friedkin family considers Koné not for sale after Gian Piero Gasperini indicated Manu as crucial player. pic.twitter.com/M31Ysn5DTM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

19:49 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che l'eventuale cessione di Koné sia stata accostata all'investimento riguardante i due esterni offensivi. Inoltre la reazione dei tifosi della Roma sui social ha fatto la differenza. Il club giallorosso si era mosso a prescindere per il doppio acquisto in attacco e nel pomeriggio la proprietà ha comunicato al direttore sportivo Massara di interrompere qualsiasi collegamento con l'Inter.

Vicenda #Koné: ai #Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che sia stata accostata la sua cessione agli investimenti sul doppio esterno offensivo. La reazione social dopo qualche sortita mediatica ha fatto la differenza. Perché sul doppio esterno la #Roma si era mossa ancor… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2025

19:45 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Manu Koné alla Roma. Come riportato da Sky Sport, è fumata nera nella trattativa tra i giallorossi e l'Inter per il passaggio del francese in nerazzurro. Non ci sono infatti le condizioni per chiudere la trattativa tra le due squadre. La mancata cessione del centrocampista all'Inter non riguarda comunque le trattative per Sancho e Bailey: i giallorossi proveranno infatti in queste ore a chiudere il doppio colpo per l'attacco.

La @OfficialASRoma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'@Inter @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2025

19:30 - Come svelato da Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, l'Inter si è semplicemente informata su Koné ma non ha presentato alcuna offerta. Inoltre al momento la Roma non è disposta a cederlo.