Calciomercato Roma, dalla Spagna: si accelera per Ratiu, il Rayo chiede i 25 milioni della clausola

La Roma fa sul serio per Andrei Ratiu, terzino destro rumeno classe 1998 in forza al Rayo Vallecano. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club giallorosso avrebbe preso un vantaggio significativo nella corsa per il giocatore, diventato un obiettivo principale per rinforzare la corsia difensiva. Ratiu, reduce da una stagione con 35 presenze e 2 gol, è stato anche inserito nella squadra ideale della Liga 2024-25, attirando su di sé l'interesse di numerosi club, tra cui la Lazio, il Bayer Leverkusen, l'Atletico Madrid e il Barcellona. La Roma, però, starebbe spingendo con decisione e sarebbe disposta a un investimento importante.

Il Rayo Vallecano, dal canto suo, rimanda alla clausola rescissoria del giocatore, fissata a 25 milioni di euro, e vede la sua partenza come uno scenario probabile, tanto da essersi già mosso per cercare un sostituto. L'ostacolo principale per la Roma, oltre alla concorrenza, potrebbe essere la complessa struttura proprietaria del cartellino di Ratiu: il Villarreal detiene infatti il 50% dei diritti sul calciatore. Nonostante questo, AS riporta che la Roma starebbe già muovendosi per preparare l'affondo decisivo per il terzino rumeno.

(as.com)

