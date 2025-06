Monza: con Baldissoni e Burdisso può saltare la panchina di Bianco. Ipotesi De Rossi

Un'altra possibilità potrebbe aprirsi per Daniele De Rossi, fin qui accostato alle panchina di Parma, Nazionale e, ultimamente, Sampdoria ma senza sviluppi decisivi. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, infatti, il nuovo assetto societario del Monza, con l'arrivo di Baldissoni come Ceo e Burdisso come direttore sportivo, potrebbe cambiare i piani anche per la panchina del club brianzolo, per la quale era stato ingaggiato Bianco.

C'è la possibilità che venga presentato a De Rossi un progetto ambizioso che convinca l'ex tecnico della Roma, ancora legato da due anni di contratto al club giallorosso, a ripartire dalla Serie B.