Calciomercato Roma: rumors su un clamoroso ritorno di Ibanez, ma l'entourage smentisce

Tra le ultime idee per il calciomercato giallorosso c'è anche quella di un suggestivo ritorno di Roger Ibanez. Gasperini ha già avuto in rosa il difensore brasiliano per una stagione complessiva, dal gennaio 2019 a quello successivo, utilizzandolo però con il contagocce (solo 2 presenze). Il classe '98 è poi cresciuto ed esploso a Roma, e le sue caratteristiche ben si sposano con uno stile difensivo aggressivo a tutto campo. Il legame di Ibanez con Roma e con i giallorossi è sempre stato forte, e dopo due stagioni in Arabia Saudita potrebbe esserci un clamoroso rientro a Trigoria.

Il difensore verdeoro ha collezionato 149 presenze con la maglia capitolina in tre stagioni e mezza (da gennaio 2020 a giugno 2023), prima di essere ceduto per 28,5 milioni più 3 di bonus all'Al-Ahli. Il club giallorosso peraltro detiene anche il 20% dei guadagni sulla futura rivendita di Ibanez da parte della società saudita.

Dall'entourage di Ibanez arriva però una smentita circa l'interessamento della Roma. L'agente del brasiliano avrebbe infatti bollato l'operazione come "impossibile", anche alla luce del fatto che quando fu ceduto dall'Atalanta alla Roma, ci furono frizioni tra il giocatore e Gasperini per lo scarso utilizzo.

