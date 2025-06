Calciomercato Roma: ok di Shomurodov alla Cremonese. Si attende l'offerta

Tra i nomi in uscita dalla Roma, possibilmente entro il 30 giugno per agevolare il rispetto dei vincoli per il Fair Play Finanziario, c'è Eldor Shomurodov, tra i protagonisti giallorossi della seconda parte di stagione. Dopo le voci di un forte interesse dalla Turchia, in particolare dal Basaksehir, ora è la Cremonese ad aver messo in cima alla propria lista dei desideri per l'attacco l'uzbeko che tra pochi giorni compirà 30 anni.

Come riferito dall'emittente radiofonica in mattinata, c'è l'ok da parte di Shomurodov all'ipotesi, ora si aspetta un'offerta da parte della Cremonese, appena promossa in Serie A.

(retesport)