Jhon Lucumì è da giorni accostato alla Roma come uno dei possibili primi rinforzi per Gasperini. Il difensore del Bologna era nel radar anche del Bournemouth ma la sua priorità è rimanere in Italia: ci sono conferme, come riferisce Fabrizio Romano, su un interesse concreto della Roma che ritiene il colombiano classe 1998 uno dei profili più adatti alle necessità giallorosse.