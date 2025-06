Dalle pagine del quotidiano sportivo, in mattinata, si parla di Emanuel Emegha, attaccante classe 2003 dello Strasburgo, come obiettivo del Genoa di Patrick Vieira che ha già allenato l'olandese reduce da 14 gol in 27 presenze nell'ultimo campionato francese. Su Emegha c'è però la concorrenza della Roma a preoccupare il Genoa, oltre a una valutazione superiore ai 20 milioni di euro.

(gasport)