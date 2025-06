Calciomercato Roma, dall'Argentina: in programma un incontro tra Riquelme e Paredes per il ritorno al Boca

Juan Roman Riquelme, presidente del Boca Juniors, non è partito con la squadra per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Stando a quanto ricostruito sulla stampa argentino, l'ex stella è rimasto in Argentina per incontrare Leo Paredes, dopo la gara che il centrocampista disputerà con la Nazionale al Monumental contro la Colombia.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Paredes al Boca Juniors e ora Riquelme proverà a sbloccare definitivamente la situazione capendo di persona le intenzioni del centrocampista della Roma, legato ancora da un anno di contratto con i giallorossi, e presentare un'offerta per il ritorno alla Bombonera.

(tycsports.com)

