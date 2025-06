Calciomercato Roma: Angelino-Al Hilal non si farà per il Mondiale per Club

Angelino non diventerà un giocatore dell'Al Hilal, almeno per ora. L'affare non si chiuderà in tempo per consentire all'esterno di spagnolo di unirsi alla sua nuova squadra per il Mondiale per Club.

A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiunge come non ci sia ancora un accordo completo tra la Roma e gli arabi. Dunque, nonostante le indiscrezioni di ieri, non c'è stata l'autorizzazione a viaggiare insieme alla sua possibile futura squadra.