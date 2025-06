Calciomercato Roma: anche il Milan su Svilar

Dopo una stagione da assoluto protagonista, Mile Svilar ha attirato le attenzioni di diversi club, anche in virtù di un accordo sul nuovo contratto ancora da trovare, seppur la scadenza (2027) non sia imminente. Tra le squadre che seguono con particolare interesse gli sviluppi c'è anche il Milan, come fa sapere Daniele Longo.

Oltre a Svilar, è Carnesecchi l'altro portiere sul taccuino dei rossoneri.