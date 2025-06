Uno dei nomi che era circolato in orbita Roma per il centrocampo era quello di Tino Anjorin, in questa stagione all'Empoli, retrocesso in Serie B. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, però, il Torino ha messo le mani su due giocatori dell'Empoli, Ismajli e, appunto, Anjorin.

Raggiunto un accordo di massima sia col giocatore che con l'Empoli, che dovrà riconoscere il 50% dell'incasso per il centrocampista al Chelsea.

(Sky Sport)