Allegri: incontro con De Laurentiis a Roma. È il favorito per il dopo Conte

Massimiliano Allegri era a Roma negli scorsi giorni ed è stato segnalato tra le vie del centro oltre che agli Internazionali di tennis. Non solo, perché come riferisce l'esperto di calciomercato l'ex tecnico della Juventus ha incontrato De Laurentiis, presidente del Napoli. In caso di addio di Conte, fortemente attratto dall'ipotesi di un ritorno alla Juventus, Allegri diventerebbe il favorito per raccoglierne l'eredità al Napoli.

