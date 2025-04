Potrebbe cambiare nuovamente il roster dei portieri della Roma nella prossima stagione. Dietro Svilar, in attesa di novità sul rinnovo di contratto, potrebbe cambiare il vice che già quest'anno ha visto inizialmente Ryan, prima dell'arrivo, a gennaio, di Gollini. Ora anche il futuro dell'ex Atalanta pare in dubbio e i giallorossi avrebbero messo nel mirino Montipò. Il portiere del Verona piace anche al Torino, in caso di addio di Milinkovic Savic.

(tuttomercatoweb.com)

