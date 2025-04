Calciomercato Roma, interesse per Lucumì. Il difensore piace anche a Napoli e Inter

Jhon Lucumì è finito nel mirino della Roma. Il difensore del Bologna, classe 1998, ha il contratto in scadenza nel 2026 e ha attirato l'interesse, oltre che dei giallorossi, anche del Napoli che si sono uniti ai club che hanno chiesto informazioni come già aveva fatto l'Inter. In questa stagione il difensore colombiano di piede sinistro ha totalizzato 35 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

??️ #ASRoma and #Napoli have shown interest in Jhon #Lucumi, joining #Inter among the clubs that have inquired about the ?? player.

? The centre-back has a contract with #Bologna until 2026. #Transfers pic.twitter.com/pmJkLxtEQW

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 9, 2025